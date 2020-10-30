الصناعات الدفاعية التركية تستحوذ اهتماماً آسيوياً لافتاً

أبدت الوفود العسكرية الباكستانية والبنغالية والسريلانكية والأفغانية، المشاركة في معرض "ديفنس بورت تركيا" بنسخته السادسة التي جاءت تحت عنوان "جنوب آسيا"، اهتماما بالصناعات الدفاعية التركية.

ويهدف المعرض الذي تم تنظيمه افتراضيا بين 26 و28 تشرين الأول / أكتوبر الجاري، إلى حجز الصناعات الدفاعية التركية مكانا أكثر فاعلية في الأسواق العالمية والوصول إلى فرص جديدة.

وبحسب معلومات حصلت عليها الأناضول، الجمعة، من مسؤولي "كابيتال إكسيبيشن" المنظمة للمعرض، فإن قائد البحرية البنغالية "محبوب الإسلام" أعرب في تصريحات خلال جلسة عن بعد بعنوان "القوة البحرية والاستراتيجيات المستقبلية في جنوب آسيا"، عن سعادته بالتعامل مع شركات "أسيسلان" و"روكيتسان" و"هاويلسان" التركية للصناعات الدفاعية.

وأشار إلى أن "هاويلسان" حققت نجاحا كبيرا في "مركز القيادة والتحكم"بشكل خاص، لافتا إلى ترحيبهم بالشركات التركية فيما يخص حاملات المروحيات وزوارق الدوريات البحرية.

أما مسؤولو وزارة الدفاع الأفغانية، فأبدوا في اللقاءات التي أجروها طوال فترة المعرض اهتماما كبيرا برادارات "ريتينار" التي تصنعها شركة "ميتيكسان"، إلى جانب منتجات شركة "ألفا إلكترو ميتالين".

وأوضح مسؤولو سريلانكا العسكريون أنهم يرون تركيا شريكا مهما في توريد الأنظمة البرية، ويتابعون عن كثب الصناعات الدفاعية التركية.