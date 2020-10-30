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تركيا..2322 إصابة بكورونا وعدد المتعافين يتجاوز 322 ألفا

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 30.10.2020 20:23
آخر تحديث في 31.10.2020 00:31
أفراد من الشرطة التركية يجرون جولات تفقدية لمراقبة الالتزام بتدابير مكافحة وباء كوفيد-١٩ بالمواصلات العامة DHA أفراد من الشرطة التركية يجرون جولات تفقدية لمراقبة الالتزام بتدابير مكافحة وباء كوفيد-١٩ بالمواصلات العامة (DHA)

ارتفع عدد المتعافين من فيروس كورونا في تركيا إلى 322 ألفا و465، إثر تسجيل 1703 حالات شفاء.

وبحسب معطيات نشرتها وزارة الصحة، الجمعة، تم إجراء 136 ألفا و525 اختبارا للكشف عن كورونا، في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، لتبلغ الحصيلة 13 مليونا و877 ألفا و705.

وتم تشخيص 2322 إصابة، ليصل الإجمالي 373 ألفا و154.

كما بلغ عدد الوفيات 10 آلاف و177، إثر تسجيل 78 حالة.

وفي تعليقه على المعطيات، قال وزير الصحة فخر الدين قوجه: "مكافحة الوباء تستدعي الالتزام بالتدابير على المستويين الفردي والجماعي".

وأضاف في تغريدة عبر تويتر: "إذا كنا نريد أن يكون عدد المصابين بالفيروس غدا أقل من اليوم، فعلينا تقليص تحركاتنا إلى الثلث".

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