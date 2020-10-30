حصيلة زلزال إزمير تبلغ 12 قتيلا و419 جريحا

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، ارتفاع عدد ضحايا زلزال إزمير إلى 12 قتيلا، و419 جريحا.

وقالت آفاد في بيان، الجمعة، إن المنطقة شهدت 107 هزة ارتدادية، 21 منها شدتها فوق 4 درجات، عقب الزلزال الذي ضرب بحر إيجه قبالة سواحل قضاء سفري حصار.

وأوضحت أن المعلومات الواردة من مركز تنسيق الكوارث تشير إلى أن حصيلة القتلى ارتفعت إلى 12، أحدهم توفي غرقا، في حين وصل عدد الجرحى إلى 419.

وأضافت أن عمليات البحث والإنقاذ مستمرة في 17 مبنى تهدم أو تضرر بسبب الزلزال.

ولفتت أيضا إلى أن الهلال الأحمر التركي، قدم وجبات طعام لـ 12 ألفا و708 أشخاص تضرروا من الزلزال.

وفي وقت سابق الجمعة، ضرب زلزال بلغت قوته 6.6 درجات ولاية إزمير غربي تركيا، وفق بيان إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد".

وأضاف البيان أن مركز الزلزال في بحر إيجه على بعد 17 كيلومترا من سواحل قضاء "سفري حصار"، التابعة لولاية إزمير، وعلى عمق 16.54 كيلومترا.