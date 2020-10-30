زلزال إزمير.. مصرع 6 أشخاص وإصابة 202

أعلنت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" مصرع 4 مواطنين وإصابة 152 بجروح جراء الزلزال الذي ضرب ولاية إزمير غربي البلاد.

وذكرت "آفاد" التركية في بيان: "بحسب المعلومات التي تم الحصول عليها من مركز تنسيق الكوارث، فقد 4 من مواطنينا أرواحهم أحدهم غرقا، وأصيب 152آخرون".

وأشارت إلى إرسالها مساعدات طارئة لاستخدامها في الأنشطة التي تنفذ في المنطقة.

ولفتت إلى توجه 3 شاحنات تنسيق متنقلة من الولايات المجاورة إلى إزمير.

وفي وقت سابق الجمعة، ضرب زلزال بلغت قوته 6.6 درجات على مقياس ريختر ولاية إزمير غربي تركيا، وفق بيان لـ"آفاد".

وأضاف البيان أن الزلزال مركزه بحر إيجه، ووقع على بعد 17 كيلومترا من سواحل مدينة سفريحصار، التابعة لولاية إزمير، وعلى عمق 16.54 كيلومترا تحت سطح الأرض.