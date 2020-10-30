زلزال إزمير يتسبب بانهيار 20 مبنى ولا معلومات بعد عن خسائر بشرية

أعلن رئيس بلدية مدينة إزمير التركية، طونج صويار، أن معلومات أولية تفيد بانهيار نحو 20 مبنى جراء الزلزال الذي ضرب الولاية ظهر الجمعة.

وأضاف في تصريحات صحفية أنه لا تتوفر حاليا أية معلومات بشأن الخسائر البشرية، فيما جارِ الوصول إلى معلومات مؤكدة حول الأضرار التي خلفها الزلزال.

وفي وقت سابق الجمعة، ضرب زلزال بلغت قوته 6.6 درجات على مقياس ريختر ولاية إزمير غربي تركيا، وفق رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد".

وأفادت آفاد في بيان بأن الزلزال وقع قبالة سواحل مدينة "سفريحصار" ببحر إيجه غربي البلاد.

وكان وزير الداخلية التركي سليمان صويلو قال في تغريدة عقب الزلزال أن المعلومات الأولية تفيد بانهيار 6 مباني في منطقتي بيراكلي وبورنوفا في إزمير.

وأضاف: "لم تردنا معلومات حول وقوع أي خسائر في الأرواح"، غير أنه تحدث عن بعض التصدعات الطفيفة في عدد من المباني في ولايات أوشاق ودنيزلي وباليكسير وأيدين وموغلا، غربي البلاد.

وأكد مواصلة فرق البحث والإنقاذ عملها في المناطق التي ضربها الزلزال.