زلزال بقوة 6.6 يضرب ساحل تركيا الغربي المطل على بحر إيجة

ضربت هزة أرضية الساحل الغربي لتركيا المطل على بحر إيجه اليوم الجمعة شعر بها السكان في ولايات بعيدة مثل إسطنبول ومدن تركية أخرى.

وضرب الزلزال الذي بلغت قوته 6.6 درجة قبالة سواحل منطقة "سفرحصار" في ولاية إزمير الغربية، بحسب هيئة إدارة الكوارث والطوارئ. وكان مركز الزلزال في بحر إيجه على عمق 16.5 كيلومترًا (10 أميال) لكن السكان شعروا بها في ثالث أكبر ولاية في تركيا بشكل كبير.

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار واسعة النطاق وفقًا للسلطات، لكن الزلزال كان كافياً لدفع الناس إلى الشوارع في حالة من الذعر في بلد شهد زلازل كبيرة قتلت الآلاف في الماضي. ومع ذلك، تظهر مقاطع الفيديو والصور المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي أضرارًا جسيمة لبعض المباني في إزمير.