أردوغان يتفقد سير أعمال البحث والإنقاذ في إزمير

تفقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، سير أعمال البحث والانقاذ في ولاية إزمير، عقب تعرضها لزلزال يوم أمس وأسفر عن وقوع قتلى وجرحى.

ووصل أردوغان إلى ولاية إزمير (غرب)، وتوجه إلى مركز تنسيق إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، بحسب مراسل الأناضول.

وعقد أردوغان اجتماعا مع المسؤولين في مركز التنسيق، واطلع خلاله على معلومات حول سير أعمال البحث والإنقاذ والمساعدات للمتضررين من الزلزال.

وضم رئيس البرلمان مصطفى شنطوب، ونائب أردوغان فؤاد أوقطاي، والوزراء الموجودين في منطقة الزلزال.

وأعلن أردوغان ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 37 وفاة و885 إصابة

وأضاف أن الدولة وجهت 24 مليون ليرة إلى منطقة الزلزال وستستمر في توجيه الأموال حسب الحاجة.

وأشار إلى تلقيه رسائل واتصالات تضامن من 88 بلدا، وتقدم إليهم بالشكر جميعا.

والجمعة، وقع زلزال بقوة 6.6 درجات على مقياس ريختر قبالة ساحل قضاء "سفري حصار" بولاية إزمير، وفق إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد".

وحتى مساء السبت، بلغت حصيلة ضحايا الزلزال37قتيلا وأكثر من885مصابا، بينهم ما يزيد على 500 استكملت معالجتهم في المستشفيات، بحسب معطيات رسمية.