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زلزال إزمير.. ارتفاع عدد الضحايا إلى 36 قتيلاً و823 مصاباً

وكالة الأناضول للأنباء
إزمير
نشر في 31.10.2020 20:55
آخر تحديث في 31.10.2020 23:41

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه، السبت، ارتفاع عدد ضحايا زلزال إزمير من 28 إلى 36 قتيلا.

وأشار قوجه في تصريح أدلى به في إزمير، إلى أن عدد المصابين الذين خضعوا لعمليات جراحية بلغ 15، وحالتهم الصحية ليست حرجة.

وأوضح الوزير التركي أن عدد الخاضعين للعلاج حاليا في المستشفيات يبلغ 243 مصابا، وأن إجمالي الذين راجعوا المستشفيات للعلاج بلغ 823.

وأضاف أن عدد الخاضعين للعلاج في أقسام العناية المركزة بلغ 8 مصابين، بينهم 3 في حالة حرجة.

والجمعة، وقع زلزال بقوة 6.6 درجات على مقياس ريختر قبالة ساحل قضاء "سفري حصار" بولاية إزمير، وفق إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد".

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