زلزال إزمير انتشال 4 ناجين ظلوا عالقين تحت الأنقاض 17 ساعة

تمكنت طواقم إدارة الكوارث والطوارئ التركية "أفاد"، من إنقاذ 4 أشخاص، بعد مرور نحو 17 ساعة، من تحت أنقاض مبانٍ تضررت من الزلزال الذي وقع قبالة سواحل تركيا على بحر إيجة.

وأفاد مراسل الأناضول، السبت، بتواصل أعمال البحث والإنقاذ في 9 مبانٍ متضررة جراء الزلزال في قضاء "بيراكلي" التابع لولاية إزمير غربي تركيا.

وتمكنت الفرق من الوصول لمواطنة، تدعى نورجان توسون بعد مرور 17 ساعة من البحث في أنقاض مبنى مكون من 3 طوابق.

كما تمكنت الفرق من إنقاذ كل من إينجي أوكان وهوليا أوزميت، بعد تعرضهما لإصابات متفرقة، في أنقاض عمارة "يلماز أرباك" المتضررة، بعد مرور 17 ساعة من البحث.

وفي أنقاض نفس البناية، وبعد مرور 16 ساعة من البحث، تمكنت الفرق من الوصول إلى مكان مواطنة تدعى، غولتشين أيكوت صويدان، وتم إنقاذها.

ونُقلت المصابات الأربع إلى مستشفى جامعة إيجة الحكومي لتلقي العلاج اللازم.

والجمعة، وقع زلزال بلغت قوته 6.6 درجات على مقياس ريختر قبالة ساحل قضاء "سفري حصار" بولاية إزمير غربي تركيا، وفق إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد".

وأعلن والي إزمير، ياووز سليم كوشغر، إنقاذ نحو 70 شخصا من تحت الأنقاض، حتى مساء الجمعة.

وحتى صباح السبت، بلغت حصيلة ضحايا الزلزال 25 قتيلا و804 مصابين، بحسب إدارة الكوارث والطوارئ التركية "أفاد".