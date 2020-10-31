وزير الصحة التركي: 504 من مصابي زلزال إزمير استكملوا العلاج

قال وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، إن عدد قتلى الزلزال الذي ضرب سواحل بحر إيجة غربي البلاد، ارتفع إلى 26، فيما استكمل 504 مصابين العلاج في المشافي.

جاء ذلك في تغريدة للوزير التركي، السبت، عبر حسابه في "تويتر".

وقال قوجة: "استكمل 504 من مصابي زلزال إزمير علاجهم في المشافي، فيما يواصل 381 مصابا آخرين تلقي العلاج بينهم 25 في العناية المركزة".

وأضاف الوزير التركي "كُلّلت أربع عمليات جراحية أخرى للمصابين، بالنجاح".

وختم بالقول: "طواقم فريق الإنقاذ الطبي الوطني (UMKE) وفرق الإسعاف والمستشفيات تواصل عملها من أجل تخفيف آلامنا".

والجمعة، وقع زلزال بقوة 6.6 درجات على مقياس ريختر قبالة ساحل قضاء "سفري حصار" بولاية إزمير، وفق إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد".

وحتى ظهر السبت، بلغت حصيلة ضحايا الزلزال 26 قتيلا و831 جريحًا، بينهم 504 استكملت معالجتهم في المشافي، بحسب معطيات رسمية.