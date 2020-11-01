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أردوغان: عازمون على تضميد جراح أهالي إزمير المتضررين من الزلزال

ديلي صباح ووكالات
اسطنبول
نشر في 01.11.2020 15:07
آخر تحديث في 01.11.2020 15:19
أردوغان: عازمون على تضميد جراح أهالي إزمير المتضررين من الزلزال

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب ولاية إزمير الجمعة إلى 58 قتيلا و896 مصابا.

جاء ذلك في خطاب ألقاه الأحد خلال مؤتمر لحزب العدالة والتنمية، بولاية صامسون شمالي تركيا.

وأضاف أردوغان: "عازمون على تضميد جراح أشقائنا من أهالي إزمير المتضررين من الزلزال قبل حلول البرد والأمطار".

والسبت أعلن الرئيس أردوغان أن الحكومة ستبني منازل جديدة للمواطنين الذين تهدمت منازلهم جراء الزلزال في إزمير.

والجمعة، وقع زلزال بقوة 6.6 درجات على مقياس ريختر قبالة ساحل قضاء "سفري حصار" في إزمير، غربي تركيا.

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