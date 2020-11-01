ارتفاع ضحايا زلزال إزمير إلى 51 بينهم حالة غرق

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، الأحد، ارتفاع عدد ضحايا زلزال إزمير إلى 51 قتيلا.

وذكرت "آفاد" في بيان أن المنطقة شهدت 850 هزة ارتدادية، قوة 40 منها فوق 4 درجات، عقب الزلزال الذي بلغت قوته 6.6 درجات وضرب بحر إيجه قبالة سواحل ولاية إزمير (غرب)، الجمعة.

وأشارت أن عدد ضحايا الزلزال ارتفع من 44 إلى 51 شخصا بينهم حالة غرق، وإصابة 896 بجروح، استكمل منهم 682 العلاج، فيما يتواصل علاج 214.

وأوضحت أن الطواقم تواصل أعمال البحث والإنقاذ في 8 مبانٍ سكنية.

والجمعة، وقع زلزال بقوة 6.6 درجات على مقياس ريختر قبالة ساحل قضاء "سفري حصار" بولاية إزمير، وفق إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد".