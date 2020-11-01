ارتفاع عدد ضحايا زلزال إزمير إلى 58 قتيلا و896  مصاباً

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب ولاية إزمير الجمعة إلى 58 قتيلا و896 مصابا.

جاء ذلك في خطاب ألقاه الأحد خلال مؤتمر لحزب العدالة والتنمية، بولاية صامسون شمالي تركيا.

ولفت الرئيس التركي إلى أنه مازال هناك نحو 200 مصابا يتلقون العلاج، فيما غادر بقية المصابين المشافي.

وجدد أردوغان تمنياته بالسلامة لأهالي إزمير على خلفية الزلزال، راجيا الرحمة من الله للضحايا والشفاء العاجل للجرحى.

كما جدد تعهده ببناء الحكومة منازل جديدة للمواطنين الذين تهدمت بيوتهم بسبب الزلزال في أسرع وقت ممكن.

وشدد على أن كافة الوزرات والمؤسسات المعنية تقوم بعمل كل ما يلزم عبر طواقمها في منطقة الكارثة.

وأضاف أردوغان: "عازمون على تضميد جراح أشقائنا من أهالي إزمير المتضررين من الزلزال قبل حلول البرد والأمطار".

والسبت أعلن الرئيس أردوغان أن الحكومة ستبني منازل جديدة للمواطنين الذين تهدمت بيوتهم جراء الزلزال في إزمير.

والجمعة، وقع زلزال بقوة 6.6 درجات على مقياس ريختر قبالة ساحل قضاء "سفري حصار" في إزمير، غربي تركيا.