الدفاع التركية: تحييد 134 إرهابياً من "بي كا كا" خلال شهر

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأحد، تحييد 134 إرهابيا من منظمة "بي كا كا" الانفصالية خلال شهر.

وفي موجز صحفي أوضحت الرائد "بينار قره"، أن القوات المسلحة التركية تواصل عملياتها بحزم ضد كافة التنظيمات الإرهابية داخل وخارج البلاد، وفي مقدمتها منظمة "بي كا كا" وتنظيم داعش.

وأكدت أن قوات الجيش التركي تمكنت من تحييد 134 إرهابيا من "بي كا كا"، 56 داخل البلاد، و78 خارج البلاد خلال آخر شهر.

وأشارت "قره" إلى تدمير 197 منصة عسكرية، و117 عبوة ناسفة خلال الفترة نفسها.

وأفادت بأن القوات المسلحة التركية تواصل أعمال إزالة الألغام والتنسيق مع المؤسسات الأخرى من أجل ترسيخ السلام والاستقرار في مناطق عمليات "درع الفرات" و"غصن الزيتون" و"نبع السلام" شمالي سوريا.

وبيّنت أنه تم إزالة 813 لغما وعبوة ناسفة في منطقة عملية نبيع السلام، و115 في منطقة عملية غصن الزيتون، و259 في منطقة عملية درع الفرات، خلال الفترة يناير/ كانون الثاني وسبتمبر/ أيلول 2020.

ولفتت الرائد "قره" إلى عودة 400 ألف سوري طوعيا من تركيا إلى بلادهم، بطريقة آمنة.