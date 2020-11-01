وزير الصحة التركي: ارتفاع حصيلة قتلى زلزال إزمير إلى 55

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، الأحد، ارتفاع حصيلة قتلى زلزال إزمير إلى 55 قتيلاً، فيما تستمر أعمال البحث والإنقاذ.

وكانت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) قد أعلنت في وقت السابق ارتفاع عدد ضحايا زلزال إزمير إلى 49 قتيلاً.

وذكرت "آفاد" في بيان أن المنطقة شهدت 833 هزة ارتدادية، قوة 40 منها فوق 4 درجات، عقب الزلزال الذي بلغت قوته 6.6 درجات وضرب بحر إيجة، الجمعة، قبالة سواحل ولاية إزمير (غرب).

وأشارت إلى أن عدد ضحايا الزلزال ارتفع من 44 إلى 49 شخصاً بينهم حالة غرق، وأصيب 896 بجروح، استكمل منهم 667 العلاج.

وأوضحت أن الطواقم تواصل أعمال البحث والإنقاذ في 8 مبانٍ سكنية. والجمعة وقع زلزال بقوة 6.6 درجات على مقياس ريختر قبالة ساحل قضاء "سفري حصار" بولاية إزمير، وفق إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد".