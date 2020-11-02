ارتفاع عدد ضحايا زلزال إزمير إلى 83 قتيلا

أعلن وزير البيئة والتطوير العمراني التركي، مراد قوروم، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب ولاية إزمير إلى 83 قتيلا.

وأفاد قوروم بتصريح للصحفيين في إزمير (غرب)، الاثنين، إن الطواقم المختصة أجرت دراسات لتقييم الأضرار في 424 مبنى.

وقال: "بلغ عدد المباني المنهارة والمتضررة بشكل كبير والتي تستلزم تدخلا سريعا 58 مبنى، ولدينا 397 مبنى بها أضرار طفيفة و66 مبنى بأضرار متوسطة".

وأوضح أنهم بدؤوا بإنشاء "مدينة حاويات" تتسع لألف شخص، على بقعة أرض تبلغ مساحتها 46 ألفا و300 متر مربع.

والجمعة، وقع زلزال بقوة 6.6 درجات قبالة ساحل قضاء "سفري حصار" بولاية إزمير، وأسفر أيضا عن 962 إصابة.