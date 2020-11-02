تركيا.. عدد المتعافين من كورونا يتجاوز 327 ألفا

ارتفع عدد المتعافين من فيروس كورونا في تركيا إلى 327 ألفا و7، إثر تسجيل 1521 حالة شفاء.

وحسب معطيات نشرتها وزارة الصحة، الإثنين، تم إجراء 139 ألفا و103 اختبارات للكشف عن كورونا، في الساعات الـ24 الأخيرة، لتبلغ الحصيلة 14 مليونا و264 ألفا و260.

وتم تشخيص 2302 إصابة، ليصل الإجمالي 379 ألفا و775، فيما بلغت الإصابات الحرجة 2341.

كما بلغ عدد الوفيات 10 آلاف و402، إثر تسجيل 76 حالة جديدة.

وفي تعليقه على المعطيات، قال وزير الصحة فخر الدين قوجه: "عدد الإصابات الحرجة ارتفع 164 حالة مقارنة بعدد الأمس ليصل إلى 2341".

وأضاف في تغريدة عبر تويتر: "مكافحة الوباء لا يمكن أن تنجح فقط بجهود الكوادر الطبية، فعلينا جمعيا المشاركة في مكافحته وعدم التنازل عن اتخاذ التدابير".