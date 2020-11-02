زلزال إزمير.. إنقاذ طفلة في الثالثة من تحت الأنقاض بعد 65 ساعة

تمكنت فرق البحث والإنقاذ التركية، من إنقاذ طفلة في الثالثة من العمر من تحت الأنقاض، بعد مضي 65 ساعة على وقوع زلزال عنيف في ولاية إزمير، غربي البلاد.

ونجحت الفرق المختصة في إخراج الطفلة "أليف برينتشاك" من تحت الأنقاض ونقلها إلى المستشفى لتتلقى الرعاية الصحية اللازمة.

وتعتبر أليف الشخص الـ 106 الذي يتم إنقاذه من تحت أنقاض المباني المدمرة جراء زلزال إزمير.

وفي تغريدة على تويتر، أعرب رئيس إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" عن شكره لله على تمكنهم من إنقاذ الطفلة.

يذكر أن والدة الطفلة أليف وثلاث من إخوتها تم إخراجهم من تحت الأنقاض بعد يوم من وقوع الزلزال، حيث توفي أحد إخوتها فيما يتلقى الباقون مع أمهم الرعاية الصحية اللازمة.

والجمعة، وقع زلزال بقوة 6.6 درجات على مقياس ريختر قبالة ساحل قضاء "سفري حصار" في ولاية إزمير، غربي تركيا.

وصباح الاثنين، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، ارتفاع عدد قتلى الزلزال إلى 79.