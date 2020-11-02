سفينة "الفاتح" التركية تصل منطقة التنقيب "توركالي-1"

قالت وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية، الاثنين، إن سفينة الفاتح وصلت إلى منطقة التنقيب "توركالي-1" في البحر الأسود.

وأضافت الوزارة عبر "تويتر" أن "سفينة الفاتح بحثت ووجدت والآن ستبدأ بحفر أول بئر كشفت عنه في منطقة "توركالي-1" في البحر الأسود".

وكان وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، أعلن الثلاثاء الماضي، استعداد سفينة التنقيب "الفاتح" للإبحار إلى منطقة التنقيب "توركالي-1" بالبحر الأسود مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني.

وفي 20 تموز/يوليو الماضي، بدأت سفينة الفاتح التركية، أول عملية تنقيب لها في حقل "تونا-1" بالبحر الأسود.

وفي 17 أكتوبر/ تشرين الماضي، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اكتشاف 85 مليار متر مكعب إضافي من الغاز الطبيعي في البحر الأسود، ليرتفع إجمالي احتياطي الغاز المكتشف في منطقة "تونا ـ 1/ حقل صقاريا" إلى 405 مليارات متر مكعب.