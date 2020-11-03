أردوغان ينقل سلاما من "طفلة الأنقاض" إلى كل تركيا

نقل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، سلاما إلى كل تركيا من الطفلة "آيدا غزغين"، عقب إخراجها سالمة من تحت الأنقاض، بعد 91 ساعة على وقوع زلزال إزمير.

جاء ذلك في مقطع مصور نشره أردوغان عبر حسابه بتويتر، تظهر فيه الطفلة آيدا على سرير بإحدى المستشفيات وهي تلوح بيدها.

وكتب أردوغان في تغريدته: "طفلتنا الجمية آيدا ترسل سلاما إلى كل تركيا"، إلى جانب بيت شعر من قصيدة "الطفل" للشاعر التركي نجيب فاضل كيساكوريك.

ونجحت الفرق المختصة، في وقت سابق الثلاثاء، في إخراج الطفلة آيدا من تحت الأنقاض ونقلها إلى المستشفى لتلقى الرعاية الصحية اللازمة.

وتعتبر آيدا، الشخص الـ107 الذي يتم إنقاذه من تحت أنقاض المباني المنهارة جراء زلزال إزمير.

والجمعة، وقع زلزال بقوة 6.6 درجات قبالة ساحل قضاء "سيفري حصار" بولاية إزمير غربي البلاد، ما أدى إلى مقتل 109 أشخاص.