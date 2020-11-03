أنطاليا التركية.. إنقاذ 37 شخصا وانتشال جثة واحدة إثر غرق قارب سياحي

أعلنت فرق خفر السواحل التركية، إنقاذ 37 شخصًا وانتشال جثة واحدة، إثر غرق قارب سياحي، في ولاية أنطاليا.

وأفادت في بيان صادر عنها، الثلاثاء، أنها وفي تمام الساعة 11 من صباح الثلاثاء، تلقت بلاغاً بغرق قارب سياحي على بعد حوالي 50 - 100 متر من كهف فوسفورلو السياحي، بمنطقة "ألانيا" بولاية أنطاليا.

وأشار البيان إلى توجّه فرق خفر السواحل إلى مكان الحادث على الفور، والمباشرة بأعمال البحث والإنقاذ.

وأضاف أن القارب كان على متنه 38 شخصاً، تم إنقاذ 37 منهم، بينهم 5 من طاقم القارب، فيما تم انتشال جثة واحدة.

وفي حديثه للصحفيين، قال رئيس بلدية ألانيا، آدم مراد يوجال، إن الضحية التي عثر على جثته، شخص يبلغ من العمر 37 عاماً، دون الكشف عن تفاصيل أكثر حول هويته.