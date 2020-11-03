إنقاذ طفلة في سن الثالثة بعد 91 ساعة من بقائها تحت الأنقاض

تمكنت فرق البحث والإنقاذ التركية، من إنقاذ طفلة في الرابعة من العمر من تحت الأنقاض، بعد مضي 91 ساعة على وقوع الزلزال في ولاية إزمير، غربي البلاد.

ونجحت الفرق المختصة في إخراج الطفلة "أيدا غزكين" من تحت الأنقاض ونقلها إلى المستشفى لتتلقى الرعاية الصحية اللازمة.

وتعتبر الطفلة، الشخص الـ 107 الذي يتم إنقاذه من تحت أنقاض المباني المدمرة جراء زلزال إزمير.

وفي تغريدة على تويتر، أفاد رئيس إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، محمد غوللوأوغلو بأن فرق الإنقاذ تمكنت من إخراج الطفلة.

وذكر والي إزمير ياووز سليم كوشغر في تغريدة، إن أخبارا جديدة سعيدة قادمة، ليلحقها بأخرى قال فيها "تم إنقاذ الطفلة "آيدا غزغين" سالمة".

والجمعة، وقع زلزال بقوة 6.6 درجات قبالة ساحل قضاء "سيفري حصار" بولاية إزمير غربي البلاد.