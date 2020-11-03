ارتفاع عدد ضحايا زلزال إزمير إلى 102 وحوالي ألف مصاب

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، الثلاثاء، ارتفاع ضحايا زلزال ولاية إزمير إلى 102 قتيل.

وذكرت "آفاد" في بيان، أن الزلزال الذي وقع، الجمعة، قبالة سواحل منطقة "سيفري حصار"، أعقبته ألف و464 هزة ارتدادية، 44 منها تجاوزت قوتها 4 درجات.

وأوضحت أن عدد المصابين جراء الزلزال بلغ 994، منهم 847 غادروا المستشفيات، فيما يواصل 147 آخرون تلقي الرعاية الصحية اللازمة.

وأشارت "آفاد" إلى أن عمليات البحث والإنقاذ ما زالت جارية في 5 مبانٍ بالولاية، فيما استكملت فرق الإنقاذ والبحث عملها في 12 بناية.

والجمعة، وقع زلزال بقوة 6.6 درجات قبالة ساحل قضاء "سيفري حصار" بولاية إزمير غربي البلاد.