تركيا.. حصيلة المتعافين من كورونا تلامس 329 ألفا

ارتفع عدد المتعافين من فيروس كورونا في تركيا إلى 328 ألفا و824، إثر تسجيل 1817 حالة شفاء.

وبحسب معطيات نشرتها وزارة الصحة، الثلاثاء، تم إجراء 146 ألفا و247 اختبارا للكشف عن كورونا، في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، لتبلغ الحصيلة 14 مليونا و410 آلاف و507.

وتم تشخيص 2.343 إصابة، ليصل الإجمالي 382 ألفا و118، فيما بلغت الحالات الحرجة 2386.

كما بلغ عدد الوفيات 10 آلاف و481، إثر تسجيل 79 حالة.

وفي تعليقه على المعطيات، قال وزير الصحة فخر الدين قوجة، عبر تويتر: "عدد الإصابات الحرجة في ارتفاع متواصل، أهم قوة لدينا لتغيير مسار الوباء هي الالتزام بالتدابير الوقائية".