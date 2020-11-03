القائمة الرئيسية
تركيا
القائمة الرئيسية

زلزال إزمير.. ارتفاع عدد الضحايا إلى 109 قتلى وأكثر من ألف مصاب

وكالة الأناضول للأنباء
إزمير
نشر في 03.11.2020 17:17
زلزال إزمير.. ارتفاع عدد الضحايا إلى 109 قتلى وأكثر من ألف مصاب

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى زلزال ولاية إزمير إلى 109.

وذكرت "آفاد" في بيان، أن الزلزال الذي وقع الجمعة، أعقبته ألفا و562 هزة ارتدادية، 44 منها تجاوزت قوتها 4 درجات.

وأوضحت أن عدد المصابين جراء الزلزال بلغ ألفا و36، منهم 898 غادروا المستشفيات، فيما يواصل 138 آخرون تلقي الرعاية الصحية اللازمة.

وأشارت "آفاد" إلى أن عمليات البحث والإنقاذ ما زالت جارية في 4 مبانٍ بالولاية، فيما استكملت فرق الإنقاذ والبحث عملها في 13 بناية.

والجمعة، وقع الزلزال بقوة 6.6 درجات قبالة ساحل قضاء "سيفري حصار" بولاية إزمير غربي البلاد.

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق أعلنت فرق خفر السواحل التركية، إنقاذ 37 شخصًا وانتشال جثة واحدة، إثر...
مختارات