وزير الدفاع التركي: لم ولن نسمح لأحد باغتصاب حقوقنا شرق المتوسط

أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، الثلاثاء، أن أنقرة لم ولن تسمح لأحد باغتصاب حقوقها في شرق المتوسط.

وقال أكار في اجتماعه مع قادة الجيش التركي عبر فيديو كونفرانس: "نحذر من ينوي الإقدام على خطوات تفوق قوته وقدرته في شرق المتوسط، بأننا لم ولن نسمح لأحد باغتصاب حقوقنا".

وأضاف أن أنقرة تنتظر من اليونان التخلي عن الأنانية والالتزام بكل ما يتطلبه القانون الدولي والإنسانية والأخلاق.

وتطرق أكار إلى أهمية اعتراف الجميع بحقوق الأتراك واستقلالهم وسيادتهم في جمهورية شمال قبرص التركية.

وأوضح أن بلاده منفتحة للتفاوض والحوار وتؤيد الحل السياسي وتحترم قانون البحار على أساس تقاسم يتوافق مع القانون الدولي والإنصاف والعدل والأخلاق.

وأردف: "يجب أن يعرف جيراننا أن الأنانية لا تؤدي إلى نتيجة، عندما يدركون ذلك سيكون الحل سهلا، وبعد الحل سيتمكن جيراننا الآخرون، في إطار حسن الجوار، من العيش بسلام ورخاء".

وعلى صعيد متصل، أكد أكار أن كافة سفن التنقيب التركية تجري دراسات فنية وعلمية.

وأشار إلى أن أنهم يقومون بحمايتها كي لا يتعرض لها أحد، مؤكدا أن الأصل أن تعمل هذه السفن في هدوء ودون تدخل من أحد.

وشدد على ضرورة أن تكون الأطراف الأخرى موضوعية وتتخذ موقفا منصفا في مثل هذه القضايا.

واستطرد: "ينبغي عليهم أن يعلموا أن النهج المنحاز وغير الحيادي والمبني على أحكام مسبقة لن يؤدي إلى نتيجة، إن كانوا يريدون السلام بالفعل فعليهم اتباع نهج موضوعي، ويجب أن يدركوا أن البقاء على مسافة واحدة من الطرفين يمكن أن يؤدي إلى نتيجة".

** زلزال إزمير

وذكر أكار أنه زار أمس الإثنين مع كبار القادة العسكريين المنطقة المتضررة من الزلزال في ولاية إزمير، وحصل على معلومات حول الأنشطة الجارية في المنطقة.

ولفت إلى أن القوات المسلحة التركية دعمت عمليات البحث والإنقاذ من خلال تخصيص مروحيات وطائرات من دون طيار (مسيرة) لتأمين المسح الجوي للمنطقة، إلى جانب نقل العناصر المشاركة في عمليات الإنقاذ، عبر أسطولها الجوي المخصص للنقل، من عدة ولايات تركية إلى المنطقة.

وأكد أن القوات المسلحة التركية مستعدة دائما للقيام بما يقع على عاتقها، كما فعلت في جميع الكوارث السابقة.

ونوه إلى أن القوات المسلحة التي انبثقت من داخل الشعب التركي، تأتمر بأمره وتقف إلى جانبه.

والجمعة، وقع زلزال بقوة 6.6 درجات قبالة ساحل قضاء "سفري حصار" بولاية إزمير، أسفر عن سقوط 109 قتلى وعشرات المصابين، وفق إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد".



** هجوم فيينا الإرهابي

وأدان أكار بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع في العاصمة النمساوية فيينا مساء الإثنين، وقدم تعازيه للشعب النمساوي.

وأضاف: "نحن كدولة تكافح الإرهاب منذ سنوات نؤكد مجددا على أهمية التعاون في مكافحة الإرهاب، ونشدد على أن الإرهاب لا دين له ولا لغة ولا عرق، ولا يمكن القبول بأي شكل من أشكاله".

وشهدت فيينا مساء الإثنين هجوما مسلحا أسفر عن مقتل 5 أشخاص بينهم منفذ الهجوم وإصابة 17 آخرين، بحسب وزارة الداخلية النمساوية.