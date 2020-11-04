زلزال إزمير.. إدارة الكوارث والطوارئ تعلن انتهاء أعمال البحث

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية/آفاد على لسان رئيسها، انتهاء أعمال البحث والإنقاذ الجارية منذ زلزال إزمير.

وأوضح محمد غوللو أوغلو، في تغريدة على تويتر الأربعاء، أن فرق البحث والإنقاذ أنهت أعمالها في المباني المهدمة.

وشكر كافة العاملين ضمن فرق البحث على جهودهم المبذولة لإنقاذ المتضررين من الزلزال.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت "آفاد" ارتفاع عدد قتلى زلزال إزمير إلى 114.

وذكرت في بيان، أن الزلزال الذي وقع الجمعة الماضي، أعقبته ألف و713 هزة ارتدادية، 45 منها تجاوزت قوتها 4 درجات.

وأوضحت أن عدد المصابين جراء الزلزال بلغ ألفًا و35، منهم 898 غادروا المستشفيات، فيما يواصل 137 آخرون تلقي الرعاية الصحية اللازمة.

وفي 30 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وقع الزلزال بقوة 6.6 درجات قبالة ساحل قضاء "سفري حصار" بولاية إزمير المطلة على بحر إيجة، غربي تركيا.