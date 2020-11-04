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زلزال إزمير.. ارتفاع عدد الضحايا إلى 114

وكالة الأناضول للأنباء
إزمير
نشر في 04.11.2020 11:15
آخر تحديث في 04.11.2020 11:24
زلزال إزمير.. ارتفاع عدد الضحايا إلى 114

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، الأربعاء، ارتفاع عدد قتلى زلزال ولاية إزمير إلى 114.

وذكرت "آفاد" في بيان، أن الزلزال الذي وقع الجمعة الماضي، أعقبته ألف و1713 هزة ارتدادية، 45 منها تجاوزت قوتها 4 درجات.

وأوضحت أن عدد المصابين جراء الزلزال بلغ ألفًا و35، منهم 898 غادروا المستشفيات، فيما يواصل 137 آخرون تلقي الرعاية الصحية اللازمة.

وأشارت "آفاد" إلى أن عمليات البحث والإنقاذ ما زالت جارية في مبنيين بالولاية، فيما استكملت الفرق عملها في 15 بناية.

وفي 30 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وقع الزلزال بقوة 6.6 درجات قبالة ساحل قضاء "سفري حصار" بولاية إزمير المطلة على بحر إيجة، غربي تركيا.

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