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تركيا.. جامعة أرجييس تمنح أول جرعة من لقاح طورته لمتطوع

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 05.11.2020 15:06
الفريق الطبي مع المتطوع لاختبار اللقاح DHA الفريق الطبي مع المتطوع لاختبار اللقاح (DHA)

أعلنت جامعة أرجييس منح أول جرعة من لقاح طورته ضد كورونا يحمل اسم "ERUCOV-VAC" إلى متطوع.

وقالت الجامعة في بيان، إن مركز أبحاث وتطوير اللقاح التابع للجامعة "ERAGEM"، انتهى من أعمال البحث والتطوير على اللقاح المحتمل، بدعم من وزارة الصحة التركية.

وأضافت أنها حصلت على الأذونات اللازمة للبدء بتجربته على البشر، لافتة أنها منحت أول جرعة منه إلى متطوع.

وبحسب البيان، أوضح رئيس جامعة إرجييس، مصطفى جاليش، أن مركز تطوير اللقاح التابع للجامعة بدأ المرحلة الأولى من تجارب اللقاح على البشر.

وأضاف أن المرحلة ستستمر لشهرين، وأنه من المخطط أن تنتهي في 5 يناير/ كانون الثاني القادم، موضحا أنه سيتم الانتقال إلى المراحل التالية لدى اتمامها بنجاح.

كما تقدم جاليش ببالغ شكره لكافة القائمين على تطوير اللقاح المحتمل، معربا عن أمله في إنتاج اللقاح المحلي وتقديمه للمواطنين بأسرع وقت.

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