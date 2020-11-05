مسؤول أممي يشيد بفتح تركيا حدودها أمام طالبي الحماية

أشاد يان إيغلاند، المستشار السابق للمبعوث الأممي إلى سوريا، بفتح دول بينها تركيا حدودها أمام طالبي الحماية الدولية.

وفي تغريدة له قال ايغلاند، وهو الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين: "أيها القادة الأوروبيون انظروا كيف فتحت تركيا ولبنان والأردن وليبيريا حدودها وقلوبها للمدنيين الذين يبحثون عن الحماية".

وأضاف: "يجب ألا تلقي الدول الغربية التي تمتلك الموارد اللازمة لتوفير الأمن للاجئين وطالبي اللجوء، العبء على عاتق الآخرين".

كما أرفق تغريدته برابط لتقرير نشره المجلس النرويجي للاجئين يقول إن "تركيا قدمت الحماية للاجئين أكثر من أي دولة أخرى في السنوات العشر الماضية".