الداخلية التركية: تحييد 120 إرهابياً في أكتوبر

أعلنت وزارة الداخلية التركية، تحييد 120 إرهابيا في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، خلال عمليات أمنية نفذتها قوات الأمن داخل البلاد.

وذكرت الداخلية في بيان الجمعة، أن القوات الأمنية نفذت ضد التنظيمات الإرهابية خلال الشهر الماضي 10 آلاف و230 عملية في مناطق ريفية و1539 عملية في المدن.

وأوضحت أن العمليات أسفرت عن تحييد 120 إرهابيا بينهم 92 من منظمة "بي كا كا" و24 من تنظيم "داعش" و4 ينتمون لمنظمات إرهابية يسارية.

وأشارت إلى صدور قرارات قضائية بحبس 422 شخصا من أصل ألفين و700 مشتبه بهم بالارتباط أو مساعدة التنظيمات الإرهابية.

كما تم تدمير 96 ملجأ وضبط 136 قطعة سلاح وكميات مختلفة من الذخائر خلال العمليات.

وأكد البيان أن قوات الأمن ستواصل عملياتها حتى تحييد آخر إرهابي.