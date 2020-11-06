الصومال.. رئيس الوزراء يزور المركز العسكري التركي بمقديشو

أجرى رئيس الوزراء الصومالي، محمد حسين روبلى، زيارة تفقدية لمركز التدريب العسكري التركي (تركسوم) بالعاصمة مقديشو.

وقالت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية (رسمية)، الجمعة، إن روبلي زار المركز مساء الخميس، برفقة بعض الوزراء من حكومته.

ووصف روبلي، المركز بأنه "نموذج يبعث على الأمل لإعادة بناء الجيش واستعادة الحكم والقانون والنظام في البلاد"، وفق ذات المصدر.

وأشاد بالضباط الأتراك على مستوى تدريبهم العالي، مشيرا إلى "حاجة الصومال لجيش قوي يدافع عنه تجاه العدو".

وفي ختام زيارته، قدم رئيس الوزراء الصومالي، شكره و تقديره للحكومة التركية على دعمها المتواصل للجيش الوطني، وفق الوكالة.

وافتتح المركز في سبتمبر/أيلول 2019، وهو يوفر التدريبات العسكرية للجيش الصومالي لإعادة بناء قدراته، وقد تخرجت منه عدة دفعات استفادت من تكوين علمي وعسكري.