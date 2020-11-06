تركيا والبوسنة والهرسك توقعان مذكرتي تفاهم

وقع وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، ونظيرته البوسنية بيسيرا توركوفيتش، مذكرتي تفاهم للتعاون في مجالي الأرشيف الدبلوماسي والبروتوكول.

وفي تغريدة له، الجمعة، قال تشاوش أوغلو إنه التقى توركوفيتش في إطار مشاركتها باجتماع غير رسمي لوزراء خارجية منظمة "عملية التعاون في جنوب شرق أوروبا" بولاية أنطاليا، جنوبي تركيا.

وأوضح أنهما وقعا عقب الاجتماع الثنائي مذكرتي تفاهم للتعاون بين البلدين في مجالي الأرشيف الدبلوماسي والبروتوكول.

وقال تشاوش أوغلو بهذا الخصوص: "دعمنا القوي لاستقرار البوسنة والهرسك سيستمر".