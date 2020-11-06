فؤاد أوقطاي: قادرون على تلبية الاحتياجات الدفاعية للدول الصديقة

قال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، الجمعة، إن بلاده في وضع يمكنها من تلبية احتياجاتها الدفاعية بإمكانات محلية، فضلا عن تلبية طلبات الدول الصديقة والحليفة.

جاء ذلك في كلمة له خلال مراسم نظمتها رئاسة الصناعات الدفاعية التركية، بمناسبة الذكرى الـسنوية الـ 35 لتأسيسها، بالعاصمة أنقرة.

وأضاف أوقطاي، أن تركيا باتت من بين الدول العشر في العالم التي يمكنها تصميم وبناء وصيانة سفنها الحربية الخاصة، فضلا عن مركبات الدفاع البرية.

وأشار أن الصناعات الدفاعية بمشاريعها المحلية والوطنية هي فخر لجميع الشعب التركي، لافتا إلى أن أنقرة خفضت اعتمادها على الخارج في المجال المذكور من 70 إلى أقل من 30 بالمئة.

وأكد أن تركيا ستواصل جهودها دون توقف أو كلل، حتى تحقق الاكتفاء الذاتي الدفاعي 100 بالمئة.

وذكر أوقطاي، أن عدد مشاريع الصناعات الدفاعية ارتفع من 62 إلى 700، وأن 350 مشروعا جديدا تم إطلاقها في السنوات الخمس الماضية.

ولفت أن صادرات الدفاع والطيران عام 2002 بلغت 248 مليون دولار، وتجاوزت في 2019، أكثر من 3 مليارات دولار.

وخلال السنوات الأخيرة، حققت تركيا تقدما كبيرا في مجال الصناعات الدفاعية، ولا تهدف إلى الحد من الاعتماد على الخارج وتحقيق الاكتفاء الذاتي، بما يخص تسليح جيشها فحسب، بل الدخول إلى مصاف الدول المتقدمة بتصنيع الأسلحة وتصديرها.