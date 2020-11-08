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ارتفاع عدد وفيات زلزال إزمير إلى 115

وكالة الأناضول للأنباء
إزمير
نشر في 09.11.2020 02:44
آخر تحديث في 09.11.2020 03:13
İHA İHA

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ "آفاد"، الأحد، ارتفاع عدد ضحايا زلزال إزمير إلى 115 شخصا إثر وفاة أحد الجرحى.

وأفاد بيان صادر عن "آفاد" أن الزلزال الذي ضرب الولاية يوم 30 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وبلغت درجته 6.6 درجات، أعقبته ألفان و846 هزة ارتدادية، قوة 46 منها فوق 4 درجات على مقياس ريختر.

وأضاف البيان أن الزلزال أسفر عن وفاة 115 شخصاً، و1034 إصابة، تماثل 1011 منهم للشفاء، فيما يخضع 23 آخرون للعلاج.

وفي 30 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وقع زلزال بقوة 6.6 درجات على مقياس ريختر، قبالة ساحل قضاء "سفري حصار" بولاية إزمير.

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