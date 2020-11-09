أردوغان يقبل استقالة وزير المالية والخزانة براءت ألبيرق

أعلنت الرئاسة التركية اليوم الاثنين أن الرئيس رجب طيب أردوغان قبل استقالة وزير المالية والخزانة برات ألبيرق التي أعلنها الأحد.

وقال بيان صادر عن مكتب الاتصال في الرئاسة التركية إن الرئيس ينظر يعين التقدير إلى جهود الوزير ألبيرق في الخروج من الأزمة الاقتصادية العالمية التي تسبب بها فيروس كورونا حتى في الدول المتقدمة بأقل خسارة ممكنة على مستوى الاقتصاد المحلي.

وأضاف أن الرئيس أردوغان قبل طلب الاستقالة الذي أعلنه وزير المالية يوم الأحد عبر أحد حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي وعزاه لأسباب صحية.

يتبع..