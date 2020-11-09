الاستخبارات التركية تتمكن من تحييد إرهابي مسؤول عن استشهاد 12 شرطياً

تمكنت الاستخبارات التركية من تحييد إرهابي مسؤول عن استشهاد 12 شرطيا عام 2016 وذلك في عملية استهدفت منظمة ""بي كا كا" الانفصالية خارج البلاد.

والإرهابي المذكور هو "مسعود طاشقين" مخطط تفجير استهدف مديرية فرق مكافحة الشغب بالشرطة التركية في قضاء جيزرة بولاية شرناق جنوب شرقي البلاد عام 2016، وأسفر عن استشهاد 12 شرطيا.

وأفادت مصادر أمنية تركية للأناضول، أن الاستخبارات التركية نفذت العملية الخارجية بتاريخ 20 أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم، دون تحديد مكانها.

وأرجع خبراء أمن، نجاح الاستخبارات التركية في تتبع وتحييد إرهابي نفذ عملا دمويا قبل 4 سنوات، إلى زيادة قدراتها التقنية والبشرية التي طورتها في الحرب على الإرهاب خلال السنوات الأخيرة.

وأشار الخبراء إلى تحييد العديد من قيادات منظمة "بي كا كا" في عمليات تركية خلال الفترة الأخيرة.