الرئيس التركي يشكر وزير المالية السابق ألبيرق على خدماته

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن شكره لوزير الخزانة والمالية التركي السابق براءت ألبيرق، على الخدمات التي قدمها لتركيا خلال فترة توليه مناصب وزارية.

جاء ذلك في خطاب ألقاه خلال مشاركته، الأربعاء، في اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمقر البرلمان التركي في العاصمة أنقرة.

وقال أردوغان في هذا الخصوص: " أشكر السيد براءت ألبيراق على خدماته خلال فترة توليه منصب وزير الطاقة والموارد الطبيعية ووزير الخزانة والمالية".

وأضاف أردوغان: "الوزير ألبيراق طلب إعفاءه من مهامه لأسباب صحية وقبلنا طلبه، وقمنا بتعيين السيد لطفي ألوان وزيرا للخزانة والمالية".

وأشار إلى أن الوزير ألبيرق نجح في إكساب تركيا سفينتين للبحث السيزمي و3 سفن للتنقيب، في وقت كانت فيه الأزمة الاقتصادية تعصف بالعالم.

وأردف: "ما يتم تداوله مؤخرا حول إجراء تغييرات في الحكومة أو هيكلية الوزارات، ما هي إلا أخبار فارغة تمامًا".

يذكر أن وزير الخزانة والمالية التركي براءت ألبيرق، قدم استقالته السبت الماضي لأسباب صحية، ووافق الرئيس أردوغان على طلبه في اليوم التالي.

وعيّن أردوغان، بدلا منه لطفي ألوان كوزير جديد للخزانة والمالية، حيث بدأ الأخير مهامه فعليا يوم الاثنين الفائت.