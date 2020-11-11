تركيا.. حصيلة المتعافين من كورونا تناهز 345 ألفًاً

بلغت حصيلة المتعافين من فيروس كورونا في تركيا 344 ألفًا و613 حتى مساء الأربعاء.

ووفق معطيات وزارة الصحة التركية تعافى 2112 شخصًا من الفيروس في آخر 24 ساعة.

وأظهرت البيانات الحديثة في موقع الوزارة، تسجيل 2693 إصابة، و86 وفاة بكورونا.

وبذلك ارتفعت حصيلة الإصابات إلى 402 ألفًا و53 والوفيات إلى 11 ألفًا و145 حالة.

وقال وزير الصحة فخر الدين قوجة، عبر تويتر، إن مكافحة الوباء ممكنة على صعيد الفرد والمجتمع.

وأكّد قوجة أن العاملين في قطاع الصحة يبذلون قصارى جهدهم للحفاظ على أعباء المشافي عند مستويات يمكن التحكم بها.