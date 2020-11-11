في يوم التشجير التركي.. "تيكا" تغرس عشرات الأشجار بمقديشو

أطلقت الوكالة التركية للتعاون والتنسيق "تيكا"، الأربعاء، فعالية تشجير بالعاصمة الصومالية مقديشو.

تأتي الفعالية بالتزامن مع يوم التشجير الوطني في تركيا، الذي يوافق 11 نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام.

وشارك في الفعالية سفير أنقرة لدى الصومال محمد يلماز، ومنسق وكالة "تيكا" في مقديشو غالب يلماز، وطلاب من مدارس تابعة لـ"وقف المعارف" التركي في البلاد.

وتم غرس عشرات الأشجار في ساحة مركز التدريب والتطوير التابع لوكالة "تيكا" في العاصمة مقديشو.

وقال السفير محمد يلماز: "انطلاقا من اليوم الوطني التركي للتشجير، نشارك اليوم في فعالية لغرس عشرات الأشجار من أجل المساهمة في نماء الثروة الشجرية في الصومال".

فيما أوضح منسق "تيكا" غالب يلماز، أن الوكالة التركية نفذت عدة مشاريع في الصومال، بينها التشجير من أجل حماية البيئة والقطاع الزراعي.

وأنشأت تركيا عام 2016 وقف "المعارف"، ليتولى إدارة المدارس في الخارج، التي كانت مرتبطة بتنظيم "غولن" الإرهابي، وليقوم بإنشاء مدارس ومراكز تعليمية جديدة بمختلف دول العالم.