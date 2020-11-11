كورونا.. أنقرة تفرض حظراً جزئياً على المسنين فوق 65

فرضت السلطات في العاصمة التركية أنقرة حظر تجول جزئي على الأشخاص البالغين 65 عاما وما فوق، في إطار تدابير مكافحة فيروس كورونا.

جاء ذلك بعد اجتماع مجلس حفظ الصحة العامة في أنقرة، برئاسة والي العاصمة واصب شاهين، الثلاثاء.

وأوضح بيان صادر عن المجلس، أنه تقرر حظر خروج الأشخاص البالغين 65 عاما وما فوق إلى الشوارع من الـساعة 4 عصرا حتى الـساعة 10 صباح اليوم التالي، في أنقرة.

وسيكون بوسع الأشخاص 65 عاما وما فوق التجول بين الساعة العاشرة صباحا والرابعة عصرا من كل يوم، شريطة ارتداء الكمامة ومراعاة التباعد الجسدي.

ويستثني قرار حظر التجول فئات محددة مثل الأطباء والموظفين والعاملين والحرفيين والتجار والمزارعين والصناعيين، شريطة إبراز وثيقة تثبت عملهم كبطاقات عضوية الغرف والاتحادات المهنية أو وثيقة السجل الضريبي أو الضمان الاجتماعي وما شابه.

وحتى مساء الثلاثاء، بلغت حصيلة المصابين بكورونا في تركيا 399 ألفا و360، تعافى منهم 342 ألفا و501، فيما توفي 11 ألفا و59.