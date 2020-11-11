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مباحثات تركية - بريطانية حول السياسات الأمنية المشتركة

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 11.11.2020 21:24
ريتشارد مور الرئيس الجديد للاستخبارات البريطانية ريتشارد مور الرئيس الجديد للاستخبارات البريطانية

بحث متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن، مع الرئيس الجديد للاستخبارات الخارجية البريطانية (MI6) ريتشارد مور، السياسات الأمنية المشتركة للبلدين.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد بين قالن ومور، الأربعاء، في المجمع الرئاسي التركي بالعاصمة أنقرة.

وقال مراسل الأناضول إن الاجتماع تناول تطوير العلاقات وفرص التعاون بين تركيا والمملكة المتحدة في مجالي الأمن والسياسة الخارجية.

كما بحث قالن ومور قضية إقليم "قره باغ" الأذربيجاني، والتطورات في ليبيا بطريقة شاملة.

وتبادل المسؤولان وجهات النظر حول السياسات الأمنية المشتركة للبلدين في سبيل إحلال الاستقرار في الشرق الأوسط وشرقي البحر الأبيض المتوسط.

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