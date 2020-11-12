أردوغان يعلن عن أنظمة تركية متطورة للحروب الإلكترونية

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، عن جاهزية أنظمة محلية متطورة للاستخدام في الحروب الإلكترونية.

جاء ذلك في كلمة خلال مشاركته بحفل تعريف بأنظمة جديدة في منشآة شركة "أسيلسان" للصناعات الدفاعية بالعاصمة أنقرة.

وأوضح أردوغان أن تركيا أطلقت مشروع الجيل الجديد من منظومة الحرب الإلكترونية "كورال"، مشيرًا أن لتلك المنظومة قدرات متفوقة في رصد عناصر العدو والتشويش.

وأكد أن نظام "قره قولاق" للتنصت وتشويش الترددات العالية أصبح جاهزًا للاستخدام، مبينًا أن النظام الجديد سيمنح تركيا قوة كبيرة في الحروب الإلكترونية.

ولفت إلى أن اختبارات إطلاق الأقمار الصناعية بالإمكانات الوطنية تمت بنجاح.

وأشار الرئيس أردوغان إلى أن تركيا نفذت 61 مشروعًا دفاعيًا عام 2002، وأن العدد وصل اليوم إلى قرابة 700 مشروع.

وشدد على وجود 7 شركات تركية دفاعية ضمن قائمة أول 100 شركة عالمية، مبينا أن 5 منها دخلت القائمة في السنوات الخميس الأخيرة.