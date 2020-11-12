أقار: مستعدون لتبديد مخاوف واشنطن حيال إس400 وإف35

أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، استعداد بلاده لتبديد المخاوف الفنية للولايات المتحدة فيما يتعلق بتوافق منظومة "إس-400" مع مقاتلات "إف-35".

جاء ذلك في كلمة ألقاها أقار خلال مناقشة ميزانية وزارته لعام 2021، في مقر البرلمان التركي بالعاصمة أنقرة.

وأوضح أقار أن تركيا ستستخدم منظومة "إس-400" مثلما يستخدم بعض أعضاء الناتو منظومة "إس-300" داخل نطاق الحلف.

وأضاف أن أنشطة جميع وحدات القوات التركية البرية والبحرية والجوية تتواصل بنجاح في مناطق العمليات كما هو مخطط لها دون التأثر بالوباء.

وأكد أن بلاده ستواصل التصدي لمحاولات حبس تركيا في سواحلها بشرق المتوسط وبحر إيجة.

وتابع قائلا: "لا أطماع لنا في حقوق أحد ولا نسمح باغتصاب حقوقنا، فنحن نستشهد ولا نسمح لأحد بفرض أمر واقع علينا".

وفيما يخص اتفاق قره باغ الأذربيجانية، أكد أقار أن تركيا ستشارك في قوة حفظ السلام المشتركة لمراقبة سير وتطبيق الاتفاق.

والاثنين، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، توصل أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق ينص على وقف إطلاق النار في "قره باغ"، مع بقاء قوات البلدين متمركزة في مناطق سيطرتها الحالية.

فيما أعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، أن الاتفاق نصر لبلاده، وأن الانتصارات التي حققها الجيش أجبرت رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان على قبول الاتفاق مكرها.

وبيّن علييف، أن الاتفاق ينص على استعادة أذربيجان السيطرة على 3 محافظات تحتلها أرمينيا، خلال فترة زمنية محددة، وهي كلبجار حتى 15 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وأغدام حتى 20 من الشهر نفسه، ولاتشين حتى 1 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

بدوره، علق باشينيان على الاتفاق بقوله: "لم يكن لدي خيار إلا التوقيع، والقرار الذي اتخذته يستند إلى تقييم أشخاص على علم بالواقع العسكري على الأرض".