مسيرة "آق صونغور" التركية تحلق 49 ساعة دون توقف

أعلنت شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية "توساش"، إجراء اختبار ناجح لتحليق طائرة "آق صونغور" المسيرة، وهي محملة بكامل ذخائرها.

وأفاد بيان صادر عن الشركة، أن "آق صونغور" تمكنت من التحليق 28 ساعة على ارتفاع 20 ألف قدم، وهي مزودة بـ 12 ذخيرة من طراز "MAM-L" المطورة من قبل شركة "روكيتسان" التركية لتكنولوجيات الصواريخ.

وأضاف البيان أن "آق صونغور" حلقت في وقت سابق بنجاح، فيما يعد هذا التحليق الأول من نوعه للمسيرة وهي محملة بكامل طاقتها من الذخائر.

كما أجرت الطائرة تحليقاً لمدة 49 ساعة لأول مرة. وقامت برسم شكل العلم التركي في الجو.

وتعمل "آق صونغور" بمحركين محليين، وقادرة على نقل حمولة بوزن يتجاوز 700 كيلوغرام، والتحليق بارتفاع 25 ألف قدم، وعلى مدى 24 ساعة.