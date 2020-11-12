وزير تركي: نخطط لإطلاق القمر الصناعي "5A" منتصف ديسمبر

أعلن وزير النقل والبنية التحتية التركي، عادل قره إسماعيل أوغلو، أن بلاده تخطط لإطلاق قمرها الصناعي "5A" منتصف ديسمبر/كانون الأول المقبل، وإطلاق قمر "5B" في يونيو/ حزيران 2021.

جاء ذلك خلال استضافة وزير النقل والبنية التحتية التركي على طاولة الاجتماع الصباحي لمحرري وكالة الأناضول الخميس.

وقال قره إسماعيل أوغلو "سنطلق قمر "5A" منتصف ديسمبر ونخطط لإطلاق قمر "5B" في يونيو 2021 والذي سترتفع معه سرعة الإنترنت إلى 56 جيغا بايت".

وأشار إلى مواصلة تصنيع القمر الصناعي "A6" الذي يعد أهم مثال على التطور التقني المحلي، مضيفا أنه سيتم إطلاقه إلى الفضاء بحلول عام 2022.

وأضاف أن وزارته على استعداد لمواجهة الكوارث مثل الزلازل بفضل البنية التحتية للاتصالات، مشيرا أنه بفضل البنية التحتية والاتصالات تم الوصول إلى العديد من المواطنين تحت أنقاض زلزال إزمير.

وأكد أن لديهم بنية تحتية قوية في الاتصالات وأنهم يواصلون العمل على تطويرها بشكل أفضل من خلال الأقمار الصناعية والاستثمارات في مجال البنية التحتية.

وأوضح أن بلاده تخطط عقب التطورات الأخيرة في أذربيجان لإنشاء خط سكة حديد إلى "ناختشيفان" وأن الخطة الدراسية على وشك الإنتهاء.

وأشار الوزير التركي إلى أن شركة الخطوط الجوية التركية الأولى أوروبيا بـ591 رحلة يومية.

وبيّن أن شبكات خطوط السكك الحديدية تخطط لها وفقا لدراسات الجدوى الاقتصادية، مضيفا "سنكون قوة لوجستية عظمى في العالم عندما ننشئ استثمارات البنية التحتية ".

وذكر أن الاستثمارات في البنية التحتية للطرق في تركيا زادت من طول الأنفاق من 50 كيلومترا في عام 2002، إلى 600 كيلومتر في عام 2020، إضافة إلى وجود أنفاق بطول 200 كيلو متر قيد الإنشاء.

وأضاف أنهم يهدفون زيادة الكمية السنوية للبضائع المنقولة عبر السكك الحديدية من 30 مليون طن، إلى 45 مليون طن في عام 2023، و150 طن في عام 2028.

يشار أن الاتفاق الذي توصلت إليه أذربيجان وأرمينيا ينص على وقف إطلاق النار في "قره باغ"، ويسمح لفتح ممر بين أذربيجان وجمهورية نخجوان ذاتية الحكم.