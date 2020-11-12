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2800 إصابة جديدة بكورونا في تركيا وتعافي نحو 2200 مصاب

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 12.11.2020 20:18
2800 إصابة جديدة بكورونا في تركيا وتعافي نحو 2200 مصاب

بلغت حصيلة المتعافين من فيروس كورونا في تركيا، حتى مساء الخميس، 346 ألفًا و794.

ووفق معطيات وزارة الصحة التركية، تعافى 2181 شخصًا من الفيروس في آخر 24 ساعة.

وأظهرت البيانات الحديثة في موقع الوزارة، تسجيل 2841 إصابة، و88 وفاة بكورونا خلال يوم.

وبذلك ارتفعت حصيلة الإصابات إلى 404 آلاف و894 والوفيات إلى 11 ألفًا و233 حالة.

وقال وزير الصحة فخر الدين قوجة، عبر تويتر، إن الامتثال للتدابير عبر الحد من التنقل سيقلل عدد الإصابات.

ودعا قوجة إلى الحفاظ على ارتداء الكمامات من أجل التقليل من أعباء فيروس كورونا.

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