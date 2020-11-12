72 مليون راكب يسافرون عبر مطار إسطنبول

بلغ عدد المسافرين عبر مطار إسطنبول الدولي، 72 مليوناً و95 ألف راكب، وذلك منذ افتتاحه بتاريخ 29 أكتوبر/تشرين الأول 2018.

وبالرغم من الآثار التي خلفها وباء كورونا على حركة النقل والسياحة حول العالم، إلا أن مطار إسطنبول شهد حركة حيوية.

وأظهرت أرقام رسمية، سفر 72 مليوناً و95 ألف و138 راكب عبره، منذ افتتاحه وحتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وخلال الفترة ذاتها، بلغ عدد المسافرين عبر الخطوط الخارجية للمطار، 52 مليوناً و966 ألف و610.

كما شهد المطار تنظيم 485 ألف و971 رحلة منذ افتتاحه، منها 351 ألف و800 رحلة على الخطوط الخارجية.

وخلال العام الماضي فقط، سافر 52 مليونا و9 آلاف و220 راكبا على متن 329 ألفا و900 رحلة شهدتها المطار.

ودخل المطار الخدمة بطاقة كاملة في أبريل/نيسان 2019، وستصل قدرته إلى 200 مليون مسافر، ليكون الأكبر في العالم، عند اكتمال جميع مراحله لغاية عام 2025.