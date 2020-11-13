أردوغان يفتتح مدينة طبية جديدة ويطلق عليها اسم سياسي تركي بارز

افتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، مدينة "إسماعيل فهمي جمعة لي أوغلو" الطبية بولاية تكيرداغ غربي البلاد.

وقال أردوغان في كلمة خلال مراسم الافتتاح، إنه مع افتتاح المدينة الطبية اليوم في تكيرداغ، ارتفع عدد المدن الطبية في عموم تركيا إلى 17.

وأعلن الرئيس إطلاق اسم السياسي التركي البارز "إسماعيل فهمي جمعه لي أوغلو" على المدينة الطبية.

يشار أن "إسماعيل فهمي جمعة لي أوغلو" طبيب وسياسي تركي من مواليد تكيرداغ عام 1912، توفي في أنقرة عام 1996.

دخل جمعة لي أوغلو البرلمان عامي 1973 و1977، وشغل منصب وزير العمل بين 21 يوليو/تموز 1977 و5 يناير/كانون الثاني 1978.

تعرض للاعتقال عام 1980 مع الانقلاب العسكري، قبل أن تتم تبرئته ويعلن اعتزاله السياسة.