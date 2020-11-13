اتفاق تعاون بين توساش التركية وبوينغ لإنتاج قطع غيار

أبرمت شركتا "توساش" التركية للصناعات الجوية والفضائية و"بوينغ" الأمريكية لصناعة الطائرات، اتفاق تعاون لتطوير قدرات إنتاج قطع غيار مركبة مصنوعة من اللدائن الحرارية مناسبة لمعايير الطيران في تركيا.

وأفاد مدير عام "توساش" تمال كوتيل، أن الشركة ستستمر بتطوير تقنيات الإنتاج الجديدة وقطاع الطيران من خلال اتفاقيات تعاون مهمة، بحسب بيان صادر عن الشركة الخميس.

وذكرت "توساش" في البيان أنها عبر الدعم الفني والخبرة المكتسبة من التعاون مع "بوينغ" (مقرها شيكاغو)، قامت باستثمار جديد من أجل القيام بتصميم وتصنيع قطع مركبة من اللدائن الحرارية، ستكون ضمن أجزاء المركبات الجوية مستقبلا.

ولفت البيان إلى أن القطع المركبة سيتم إنتاجها بجودة عالية في إطار مشروع اللدائن الحرارية عالية الكفاءة والسرعة.

وتوقع أن تقلل القطع المركبة التكلفة بنسبة 30 بالمئة مقارنة بنظيرتها التقليدية.

وبينت "توساش" أنها اكتسبت القدرة على إنتاج القطع المركبة بالإضافة إلى امتلاكها منشأة عالية السعة والجودة والإنتاج السريع والمزودة بآلات مؤتمتة بالكامل.

وأضافت أن المنشأة ستمكّن من تدريب الكوادر الفنية التي ستعمل في هذا المجال، وستعمل على إنتاج أجزاء مركبة من اللدائن الحرارية وفقًا للمعايير العالمية عبر الإمكانيات المحلية.

من جهتها قالت آيشام صارغن، مديرة "بوينغ" في تركيا، إن الاتفاق أكسب الشراكة الممتدة بين الشركتين لسنوات طويلة بعداً جديداً.

جدير بالذكر أن "توساش" التركية حلّت في المرتبة 53 بقائمة مجلة "ديفينس نيوز" الأمريكية لهذا العام، لأفضل 100 شركة عالمية في مجال الصناعات الدفاعية.